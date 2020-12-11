Балашиха
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    Кухни Mall

    Современная мебель в Балашихе

    Изготовление по индивидуальным
    проектам — воплотим любую вашу мечту
    • Соответствие ГОСТ
      и гарантия от производителя
    • Предоплата: 10%
    • Дизайн, замер,
      доставка: 0 руб.
    • Рассрочка: 0%

      ВАША ТВОРЧЕСКАЯ ФАНТАЗИЯ — НАШЕ МАСТЕРСТВО, СКОРОСТЬ И КАЧЕСТВО СБОРКИ

      Изготавливаем мебель точно под габариты помещения и поставленные цели.
      Учитываем тенденции моды, ваши предпочтения и создаем шедевры в любом стиле: от модерна до классики.
      Кухни
      Выбрать кухню
      Прямые, угловые, дизайнерские по индивидуальным размерам с широкими функциональными возможностями
      Посмотреть образцы
      Шкафы-купе
      Выбрать шкаф-купе
      Выбор модели, цвета, габаритов без посредников и наценок
      Посмотреть образцы
      Гостиная
      Выбрать гостиную
      Преобразит интерьер квартиры для комфортного приема гостей и создания уюта для вашей семьи
      Посмотреть образцы
      Прихожая
      Выбрать прихожую
      Используйте каждый сантиментр площади для экономии пространства и обустройства даже самого миниатюрного коридора
      Посмотреть образцы
      Гардеробная
      Выбрать гардеробную
      Корпусная встраиваемая мебель для организации индивидуальной комфортной системы хранения вещей всех членов семьи
      Посмотреть образцы
      При необходимости подберем, изготовим и привезем мебель для спальни и детскую

      ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ СТИЛЬНОЙ МЕБЕЛИ В РАССРОЧКУ ПО ЗАДАННЫМ РАЗМЕРАМ

      Выберите понравившуюся модель из галереи наших работ
      Изготовим с учетом особенностей вашего жилья
      Пришлите образец из интернета или другого каталога
      Сделаем еще лучше
      Поделитесь смелой идеей, существующей только в вашей голове
      А наша команда воплотит в жизнь
      Поможем с выбором! Перезвонить?

      Только качественные
      и безопасные материалы

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      Закупаем комплектующие и материалы только у крупных и проверенных годами сотрудничества поставщиков
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      Качество каждой детали подтверждено сертификатами государственного и международного образца
      Скидка на сборку: 30%!
      Заполните форму, и получите скидочный купон на сборку мебели

        Заботимся о том, чтобы вы
        спланировали бюджет заранее

        Для понимания примерной цены на кухню, заполните стандартную форму калькуляции или обратитесь за более точными цифрами к нашим менеджерам
        Возможна оплата наличными, безналичным расчетом, оформлением рассрочки через банк
        Выберите конфигурацию:
        Прямая
        Прямая
        Угловая
        Угловая
        П-образная
        П-образная
        Выберите материал:
        Укажите размер:
        Заполните форму:

          Пожалуйста, докажите, что вы человек, выбрав Грузовик.
          Примерная стоимость:
          руб
          Преимущества нашей компании
          Сроки изготовления заказа от 5 дней
          Беспроцентная рассрочка на мебель
          Собственное производство
          Большой выбор материалов и фурнитуры
          Разработка дизайн-проекта бесплатно
          2 года гарантии
          Бесплатная доставка
          Только качественные и экологически чистые материалы
          Продукция имеет сертификаты качества и соответствие ГОСТ
          Бесплатный выезд дизайнера-замерщика по Балашихе и Московской области
          Материалы фасадов
          Разнообразие форм
          Палитра цветов
          Износостойкость
          Неприхотливость в уходе
          Стойкость к мех. повреждениям
          Экологичность
          Фрезеровка
          Срок изготовления, рабочих дней
          Цена за погонный метр
          Пленка ПВХ
          Разнообразие форм
          Палитра цветов
          Износостойкость
          Неприхотливость в уходе
          Стойкость к мех. повреждениям
          Экологичность
          Фрезеровка
          +
          Срок изготовления, рабочих дней
          5
          Цена за погонный метр
          24000 руб
          Пластик ARPA
          Разнообразие форм
          Палитра цветов
          Износостойкость
          Неприхотливость в уходе
          Стойкость к мех. повреждениям
          Экологичность
          Фрезеровка
          +
          Срок изготовления, рабочих дней
          10
          Цена за погонный метр
          28000 руб
          Эмаль
          Разнообразие форм
          Палитра цветов
          Износостойкость
          Неприхотливость в уходе
          Стойкость к мех. повреждениям
          Экологичность
          Фрезеровка
          +
          Срок изготовления, рабочих дней
          5
          Цена за погонный метр
          35000 руб
          Пластик ALVIC LUXE
          Разнообразие форм
          Палитра цветов
          Износостойкость
          Неприхотливость в уходе
          Стойкость к мех. повреждениям
          Экологичность
          Фрезеровка
          +
          Срок изготовления, рабочих дней
          15
          Цена за погонный метр
          35000 руб
          AGT
          Разнообразие форм
          Палитра цветов
          Износостойкость
          Неприхотливость в уходе
          Стойкость к мех. повреждениям
          Экологичность
          Фрезеровка
          +
          Срок изготовления, рабочих дней
          15
          Цена за погонный метр
          32000 руб
          Массив дуба
          Разнообразие форм
          Палитра цветов
          Износостойкость
          Неприхотливость в уходе
          Стойкость к мех. повреждениям
          Экологичность
          Фрезеровка
          -
          Срок изготовления, рабочих дней
          15
          Цена за погонный метр
          48000 руб
          Оплата
          Возможна оплата наличными, безналичная, также наши менеджеры могут оформить рассрочку через банк.
          Оплата
          Гарантия
          Срок гарантии 24 месяцев, обслуживание в течение гарантийного срока бесплатно, постгарантийное обслуживание по договоренности.
          Гарантия
          Доставка
          Доставка по Балашихе и Московской области бесплатно. Подъем на этаж - бесплатно: при наличии грузового лифта, при условии, что изделие полностью входит в грузовой лифт.
          Доставка
          Схема работы
          Схема работы
          1
          Обращение в компанию по телефону, на почту или через форму обратной связи
          2
          Выезд специалиста на замер помещения и составление дизайн-проекта
          3
          Заключение договора на месте, предоплата 10% от стоимости мебели
          4
          Изготовление вашего заказа от 5 дней в зависимости от выбранного материала

            Пожалуйста, докажите, что вы человек, выбрав Сердце.
            5
            Доставка мебели с предварительным согласованием времени
            6
            Сборка в течение 1-2 дней
            7
            Окончательный расчет
            Видео и фото производства
            Сертификаты
            О компании «Кухни Mall»

            Качественная мебель в Балашихе является важным этапом в благоустройстве дома. Не нашли нужную модель? После ремонта хочется обновить квартиру? Закажите гарнитур по индивидуальному проекту. Готовые предметы интерьера от производителей выбирать проще. На рынке есть их огромный ассортимент. Однако не всем квартирам подходит готовые корпусные изделия. Некоторые помещения имеют небольшие габариты. Либо заказчик хочет домой или офис что-то оригинальное. Для необычных моделей мебельные фабрики осуществляют индивидуальные заказы.

            Заказывать мебель или купить готовый гарнитур

            В 2022 г на рынке имеется большой выбор качественной мебели. Однако изделия имеют свои особенности. Например, нельзя подобрать выпускаемую продукцию в мебельных компаниях определённых размеров и стиля. Либо уже купить изделия под нестандартную планировку.

            Наша компания имеет свои преимущества:

            • любые параметры;
            • большой ассортимент товара с гарантией;
            • предметы интерьера не имеют аналогов;
            • удобное обслуживание;
            • доступная информация;
            • положительные отзывы клиентов;
            • быстрая сборка по выгодным ценам;
            • скидки постоянным покупателям;
            • индивидуальный выбор модели, и материала.

            Изготовление продукции по доступным ценам позволяет определиться с цветом, размерами, количеством ящиков. Не нужно объезжать мебельные магазины, чтобы найти подходящий гарнитур. Достаточно посетить наш интернет-магазин. Вместе с дизайнером вы сможете создать недорогой и отлично подходящий вам проект.

            Этапы изготовления мебели

            В мебельных компаниях сроки изготовления зависят от заказчика. К каждому клиенту дизайнеры подходят индивидуально. Так как именно покупатель влияет на конечный результат.

            На нашем сайте покупка происходит следующим образом.

            1. Планирование заказа по индивидуальному проекту.
            2. Расчёт габаритов по вашим размерам.
            3. Покупка материалов и изготовление заказа.
            4. Доставка мебели в ваш город по указанному адресу.
            5. Сборка и установка модульной продукции нашими специалистами на месте.

            Производство корпусной мебели – это поэтапный процесс. Наша продукция позволяет заниматься благоустройством дома или предприятия. За каждым шагом следит менеджер-консультант. В нашем интернет-магазине есть идеи на любой вкус. Специалисты помогут выбрать элементы интерьера по индивидуальным замерам из нашего каталога, используя самые современные технологии.

            Можно ли сэкономить, если приобрести мебель в Балашихе у производителя

            Продажа функциональной конструкции под заказ имеет свои особенности. Можно использовать материалы по низкой цене на выгодных условиях.

            Наш интернет-магазин предлагает выбрать новые уникальные категории:

              • кресла и пуфики;
              • шкафы-купе;
              • оригинальные диваны;
              • кухни;
              • офисная мебель;
              • детские.

            Зачем кататься по магазинам и салонам. Мы сделаем любые идеи для спальни, гостиной, прихожей. Наша компания работает по г. Москва и Московской области. Если хотите купить мебель в Балашихе по хорошей цене – звоните по телефону горячей линии. Качество изделий выше, чем на мебельном рынке. Однако стоимость ниже. Наши клиенты всегда остаются довольными. Возможна оплата наличными и по безналичному расчёту.

            Мебель Балашиха фото