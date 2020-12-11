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В 2022 г на рынке имеется большой выбор качественной мебели. Однако изделия имеют свои особенности. Например, нельзя подобрать выпускаемую продукцию в мебельных компаниях определённых размеров и стиля. Либо уже купить изделия под нестандартную планировку.
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